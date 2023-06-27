«Я вдохновил Гвардиолу». Мирча Луческу назвал странную причину триумфа испанца в Лиге чемпионов

27 июня, 11:23
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Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо рассказал об отношениях с наставником Манчестер Сити Пепом Гвардиолой, который недавно завоевал кубок ЛЧ.

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Румынский специалист заявил, что он действительно вдохновляет Гвардиолу на успех.

«После победы в Лиге чемпионов Гвардиола назвал меня одним из своих вдохновителей? Он прав».

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Тренер киевлян также заверил, что они с Гвардиолой жить в одном доме в Италии, стены которого помогли Пепу добиться успеха на международной арене.

«В Брешии мы жили в одном доме на улице Амба д’Оро. Правда, он приехал туда уже тогда, когда меня не было.

Мы встретились в Монте-Карло во время Суперкубка Европы в 2009 году, и я сказал ему: «Это мои стены вдохновили тебя, ты дышал моими идеями в том доме». У меня исключительные отношения с Пепом", — цитирует Луческу Bresciaoggi.it.

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Напомним, что Мирча Луческу не стал лучшим тренером этого сезона УПЛ.

Ранее румын назвал причину, почему не покинул киевское Динамо после начала полномасштабного вторжения.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Мирча Луческу Лига Чемпионов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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