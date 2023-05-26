Мистер снова с командой. Мирчу Луческу на костылях заметили на тренировке Динамо — видео
Румынский специалист вернулся в Динамо (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевлян, который перенес операцию на ноге, вернулся к тренировочному процессу со столичным клубом.
Об этом Динамо сообщило в своем Twitter-аккаунте.
«Мистер с командой», — написал киевский клуб.
После матча с Шахтером в 22-м туре УПЛ Луческу сообщил, что нуждается в хирургическом вмешательстве на ноге по поводу коксартроза. С того времени команду возглавлял Александр Шовковский. Под его руководством киевляне сыграли шесть матчей, одержали пять побед и однажды потерпели поражение.
До конца сезона киевскому Динамо осталось сыграть два матча — против Вереса и Металлиста 1925. Сейчас команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ.
Турнирная таблица УПЛ:
Ранее сообщалось, что киевляне рискуют остаться без медалей в чемпионате Украины.