Вопреки слухам Луческу вместе с Динамо вернулся в Украину
Луческу уже руководит тренировочным процессом Динамо (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер Динамо Мирча Луческу вернулся вместе с командой в Киев вопреки слухам об обратном в СМИ.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, его игроки двумя группами прошли медобследование в столичной клинике и занимаются в двухразовом режиме на загородной клубной базе в Вите-Литовской.
Отмечается, что румынский наставник вернулся в Киев на клубном автобусе и теперь руководит тренировочным процессом команды.
Как указывает сайт Динамо, в таком режиме футболисты будут заниматься на загородной базе в течение нескольких дней.
В среду, 22 июня, они отправятся в Румынию, где начнут подготовку к новому сезону и старту в квалификации Лиги чемпионов, где во 2-м квалификационном раунде сыграют с турецким Фенербахче.
Примечательно, что ранее СМИ называли Фенербахче в качестве нового возможного места работы Луческу.
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