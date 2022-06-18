Вопреки слухам Луческу вместе с Динамо вернулся в Украину 18 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Луческу уже руководит тренировочным процессом Динамо (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу вернулся вместе с командой в Киев вопреки слухам об обратном в СМИ.



Как сообщает официальный сайт киевского клуба, его игроки двумя группами прошли медобследование в столичной клинике и занимаются в двухразовом режиме на загородной клубной базе в Вите-Литовской.

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Отмечается, что румынский наставник вернулся в Киев на клубном автобусе и теперь руководит тренировочным процессом команды.

Как указывает сайт Динамо, в таком режиме футболисты будут заниматься на загородной базе в течение нескольких дней.

В среду, 22 июня, они отправятся в Румынию, где начнут подготовку к новому сезону и старту в квалификации Лиги чемпионов, где во 2-м квалификационном раунде сыграют с турецким Фенербахче.

Примечательно, что ранее СМИ называли Фенербахче в качестве нового возможного места работы Луческу.

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