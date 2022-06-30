Луческу о войне РФ против Украины: «Все человечество и Россия ее не хотят, только некоторые хотят войти в историю»

30 июня, 21:00
Мирча Луческу заявил, что завершение войны зависит от нескольких человек, а не от всего мира (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу заявил, что завершение войны зависит от нескольких человек, а не от всего мира (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал войну, которую Россия ведет против Украины.

Отвечая на вопрос в интервью tdg.ch, кто может закончить эту войну, румынский специалист отметил, что все это зависит только от нескольких людей, а не от всего мира.

"Все человечество, в том числе Россия, не хочет войны. Лишь некоторые хотят войти в историю. А подобное можно сделать или благородно, или преступно", - считает Луческу.

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Отвечая на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот сидел перед ним, главный тренер Динамо заявил, что спросил бы его, может ли он спать.

"Он считает себя вторым Петром Великим, что, бесспорно, говорит о его честолюбии. Проблема этих старых империй заключается в ностальгии по поводу того, чего больше не существует", - добавил Луческу.

Ранее Луческу осудил военное вторжение РФ в Украину, назвав Путина преступником.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Владимир Путин Российская агрессия Мирча Луческу ФК Динамо (Киев) Война России против Украины

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