«Не в эмиграции». Луческу рассказал, где нужно проводить чемпионат Украины

22 июля, 13:38
Мирча Луческу возглавляет Динамо с лета 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу возглавляет Динамо с лета 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выступил за проведение нового сезона футбольного чемпионата в Украине.

Луческу заявил, что чемпионат Украины нельзя проводить за границей, поскольку это лишит болельщиков возможности приезжать на матчи, сообщает Total Sport.

«Чемпионаты нужно играть в родной стране, а не в эмиграции. Поэтому УПЛ нужно проводить в Украине, это самое главное. Нельзя играть за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать», — сказал Луческу.

Видео дня
Читайте также:

Динамо и Фенербахче провели первую часть дуэли (Фото:ФК Динамо) Динамо в своем первом официальном матче 2022 года не сумело одолеть Фенербахче в отборе Лиги чемпионов

Румынский тренер также отметил, что остался в Динамо, потому что не хотел покидать клуб в тяжелой ситуации.

«В Румынии много таких, кто говорит, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть разные люди, а это неудачники и агрессивные личности.

Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы", — рассказал наставник Динамо.

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа — в День Государственного флага.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Мирча Луческу Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

22 июля, 12:22
Мнения
21 июля курс доллара в обменниках поднялся до 40 грн/$, но ненадолго (Фото:Андрей Самофалов / НВ)
Сюжет
Курс от НБУ 36,6 грн за доллар /
Из-за девальвации все снова подорожает — насколько и как быстро?
22 июля, 08:52
Финансы
Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook)
«Finita la comedia» /
Интервью с дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении РФ и горьком «пробуждение»
22 июля, 08:20
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X