«Не в эмиграции». Луческу рассказал, где нужно проводить чемпионат Украины 22 июля, 13:38 Мирча Луческу возглавляет Динамо с лета 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выступил за проведение нового сезона футбольного чемпионата в Украине.



Луческу заявил, что чемпионат Украины нельзя проводить за границей, поскольку это лишит болельщиков возможности приезжать на матчи, сообщает Total Sport.

«Чемпионаты нужно играть в родной стране, а не в эмиграции. Поэтому УПЛ нужно проводить в Украине, это самое главное. Нельзя играть за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать», — сказал Луческу.

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Румынский тренер также отметил, что остался в Динамо, потому что не хотел покидать клуб в тяжелой ситуации.

«В Румынии много таких, кто говорит, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть разные люди, а это неудачники и агрессивные личности.

Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы", — рассказал наставник Динамо.

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа — в День Государственного флага.



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