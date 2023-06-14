Огромный стресс: Луческу сделал заявление о своем будущем в Динамо Киев 14 июня, 19:54 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что его судьба в команде определится в ближайшие дни.

Румынский специалист заявил, что не получал предложения от Аль-Насра, в котором выступает Криштиану Роналду.

«Я не отказывался, это неправда. Я никогда не получал официальные предложения. Но если бы получил, то отказался бы. 5 лет назад Аль-Наср действительно искал меня. Этот чемпионат — это, прежде всего, имидж, и он становится сильнее».

Видео дня

Луческу заявил, что получает много стресса, а его судьба в Динамо будет известна в ближайшее время.

«Увидим в ближайшие дни. У меня контракт с Динамо, но это непросто. Нужно любить футбол, чтобы подвергать себя такому стрессу. Посмотрим», — цитирует Луческу TUTTOmercatoWEB.

Напомним, по итогу чемпионата Украины киевляне заняли четвертое место, которое позволяет сыграть в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд уволил главного тренера перед вероятным приходом Луческу.

Отметим, в ближайшее время Шахтер объявит нового главного тренера.