УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона
Среди претендентов оказался экс-игрок ПСЖ Лионель Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Стали известны номинанты на престижные награды от УЕФА за сезон-2022/2023.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.
В тройку претендентов на приз лучшему игроку прошлого сезона вошли экс-футболист ПСЖ Лионель Месси, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и его одноклубник форвард Эрлинг Холанд.
Также УЕФА определился с номинантами на звание лучшего тренера.
На награду претендует наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола, с которым «горожане» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат и Кубок Англии.
Также среди номинантов есть главный тренер Интера Симоне Индзаги, который стал финалистом Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, который во главе Наполи завоевал золотые награды чемпионата Италии.
Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
Сообщалось, что Манчестер Сити выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти Севилью.