УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона 17 августа, 17:04 Среди претендентов оказался экс-игрок ПСЖ Лионель Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Стали известны номинанты на престижные награды от УЕФА за сезон-2022/2023.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

В тройку претендентов на приз лучшему игроку прошлого сезона вошли экс-футболист ПСЖ Лионель Месси, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и его одноклубник форвард Эрлинг Холанд.

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Также УЕФА определился с номинантами на звание лучшего тренера.

На награду претендует наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола, с которым «горожане» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат и Кубок Англии.

Также среди номинантов есть главный тренер Интера Симоне Индзаги, который стал финалистом Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, который во главе Наполи завоевал золотые награды чемпионата Италии.



Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.



Сообщалось, что Манчестер Сити выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти Севилью.