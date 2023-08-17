УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона

17 августа, 17:04
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Среди претендентов оказался экс-игрок ПСЖ Лионель Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Среди претендентов оказался экс-игрок ПСЖ Лионель Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Стали известны номинанты на престижные награды от УЕФА за сезон-2022/2023.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

В тройку претендентов на приз лучшему игроку прошлого сезона вошли экс-футболист ПСЖ Лионель Месси, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и его одноклубник форвард Эрлинг Холанд.

Видео дня

https://twitter.com/UEFA/status/1692145380945694736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692145380945694736%7Ctwgr%5Ed1c8b7cc36ae3d2ece404412b0dcb4b2891d4bca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Ffootboll%2Fde-brejne-messi-ta-goland-pretendenti-na-zvannya%2F

Также УЕФА определился с номинантами на звание лучшего тренера.

На награду претендует наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола, с которым «горожане» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат и Кубок Англии.

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Также среди номинантов есть главный тренер Интера Симоне Индзаги, который стал финалистом Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, который во главе Наполи завоевал золотые награды чемпионата Италии.

https://twitter.com/UEFA/status/1692145481516757130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692145481516757130%7Ctwgr%5E0c3abeb87b9b39a3f9593444eaa587c9c7f2dcaf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Ffootboll%2Fgvardiola-indzagi-ta-spalletti-pretenduyut-na-zvannya%2F

Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Манчестер Сити выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти Севилью.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси УЕФА Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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