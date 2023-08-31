Опередил Месси и де Брюйне. Холанд — лучший футболист сезона-2022/23 по версии УЕФА 31 августа, 20:18 Эрлинг Холанд (Фото:Reuters/Lee Smith/File Photo)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучшего игрока прошедшего сезона.

По итогам голосования престижную индивидуальную награду получил лидер сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Нападающий завоевал требл вместе с английским клубом (выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и национальный Кубок), а также стал лучшим бомбардиром главного европейского турнира (12 голов) и АПЛ (36 голов).

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🥇 The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!



Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.



Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

В голосовании форвард опередил Лионеля Месси (Интер Майами) и Кевина де Брюйне (Манчестер Сити).

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА

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