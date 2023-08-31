Опередил Месси и де Брюйне. Холанд — лучший футболист сезона-2022/23 по версии УЕФА

31 августа, 20:18
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Эрлинг Холанд (Фото:Reuters/Lee Smith/File Photo)

Эрлинг Холанд (Фото:Reuters/Lee Smith/File Photo)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучшего игрока прошедшего сезона.

По итогам голосования престижную индивидуальную награду получил лидер сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

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Нападающий завоевал требл вместе с английским клубом (выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и национальный Кубок), а также стал лучшим бомбардиром главного европейского турнира (12 голов) и АПЛ (36 голов).

Видео дня

В голосовании форвард опередил Лионеля Месси (Интер Майами) и Кевина де Брюйне (Манчестер Сити).

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты жеребьевки.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол УЕФА Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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