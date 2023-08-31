Опередил Месси и де Брюйне. Холанд — лучший футболист сезона-2022/23 по версии УЕФА
Эрлинг Холанд (Фото:Reuters/Lee Smith/File Photo)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучшего игрока прошедшего сезона.
По итогам голосования престижную индивидуальную награду получил лидер сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд.
Нападающий завоевал требл вместе с английским клубом (выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и национальный Кубок), а также стал лучшим бомбардиром главного европейского турнира (12 голов) и АПЛ (36 голов).
В голосовании форвард опередил Лионеля Месси (Интер Майами) и Кевина де Брюйне (Манчестер Сити).
Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА
Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты жеребьевки.