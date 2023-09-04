Три украинца претендуют на звание лучшего молодого футболиста в Европе 4 сентября, 09:31 Максим Дячук (Фото:ФК Динамо)

Стали известны номинанты на премию Golden Boy-2023, которая ежегодно вручается лучшему футболисту до 21 года, выступающему в Европе.

Об этом сообщает Golden Boy.

В расширенный список (топ-100) попали три украинца: защитник Динамо Максим Дячук, вратарь Ворсклы Павел Исенко и вратарь Зари Александр Сапутин.

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Главные фавориты на приз: Джуд Беллингем (Реал), Джамал Мусиала (Бавария), Антониу Силва (Бенфика), Гави (Барселона), Хави Симонс (Лейпциг); Алехандро Бальде (Барселона), Беньямин Шешко (Лейпциг), Флориан Виртц (Байер), Люка Гурна-Дуат (Зальцбург), Милош Керкез (Борнмут).

В прошлом году лучшим молодым футболистом мира был признан полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави.