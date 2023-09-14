Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА 14 сентября, 18:48 ФИФА подводит итоги футбольного года (Фото:ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на награду лучшему тренеру года — The Best.

На награду претендуют пять тренеров, сообщает официальный сайт ФИФА.

Претенденты на звание лучшего тренера года:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Хави (Барселона), Симоне Индзаги (Интер), Лучано Спаллетти (Наполи/сборная Италии), Ангелос Постекоглу (Селтик/Тоттенхэм).

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В женском футболе на награду претендуют:

Петер Герхадссон (сборная Швеции), Джонатан Хиральдес (Барселона), Тони Густавссон (сборная Австралии), Эмма Гейз (Челси), Сарина Вигман (сборная Англии).

При составлении списка номинантов учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, без учета чемпионата мира в Катаре.

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.



Ранее сообщалось, что ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту мира.

