«Все было плохо»: легендарный тренер Барселоны победил рак

Бывшему нидерландскому тренеру Луи ван Гаалу еще приходится периодически проходить медицинские обследования, но «больше у него нет проблем с раком».

Слова 73-летнего специалиста приводит Voetbal International.

«Все идет лучше и лучше. У меня больше нет проблем с раком. Два года назад мне несколько раз делали операции. Тогда все было плохо. Но в конце концов все обошлось, так что теперь могу этим управлять. Меня проверяют каждые несколько месяцев, и все хорошо. Я становлюсь все крепче и здоровее», — рассказал ван Гаала.

Напомним, что в апреле 2022 года Луи заявил, что у него рак простаты. На то время он тренировал сборную Нидерландов. Сейчас ван Галл является специальным советником Аякса.



Отметим, что выдающийся тренер трижды возглавлял сборную Нидерландов и на ЧМ-2014 привел подопечных к завоеванию бронзовых медалей. На клубном уровне специалист работал с Аяксом, Барселоной, АЗ, Баварией и Манчестер Юнайтед.

Аякс под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а Барселона — Суперкубок УЕФА.

Тренер также становился чемпионом Нидерландов (с Аяксом и АЗ), Испании (с Барселоной) и Германии (с Баварией). А Красные дьяволы под его руководством победили в Кубке Англии.

Ранее мы писали, что звезду Атлетика, который победил рак, отстранили от футбола из-за допинга.