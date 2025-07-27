Звездный форвард Ливерпуля переходит в Баварию за 75 миллионов евро — инсайдер Романо

27 июля, 20:24
Диас, скорее всего, окажется в Мюнхене (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Форвард английского Ливерпуля и сборной Колумбии по футболу Луис Диас близок к трансферу в немецкую Баварию.

Клубы достигли соглашения по переходу 28-летнего футболиста, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Бавария заплатит за Диаса 75 миллионов евро. Завтра колумбиец пройдет медосмотр и подпишет контракт с мюнхенцами.

Договор Диаса с Баварией будет рассчитан на четыре года.

Ливерпуль приобрел Диаса у Порту зимой 2022 года за 54 миллиона евро. Форвард провел за английский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Диас впервые стал чемпионом Англии в составе Ливерпуля. Он также выигрывал с мерсисайдцами Суперкубок Англии, Кубок Англии и Кубок лиги (дважды).

В активе Диаса 18 голов в 63 матчах за национальную сборную Колумбии.

