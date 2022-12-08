Сборная Испании после сенсационного вылета с ЧМ-2022 объявила об отставке главного тренера 8 декабря, 16:41 Луис Энрике возглавлял сборную Испании с 2018 года (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.

Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Вместе с Луисом Энрике ушел в отставку весь тренерский штаб.

Энрике был наставником сборной Испании с лета 2018 года. На Евро-2020 он вывел свою национальную команду в полуфинал, но уступил в серии пенальти Италии.



Видео дня

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Испании под руководством Луиса Энрике дошла до 1/8 финала, где сенсационно уступила Марокко.