А после финального свистка на поле началась драка. Что стало ее причиной, пока не известно. Но в ходе потасовки главный тренер ПСЖ Луис Энрике толкнул форварда Челси Жоао Педро, забившего третий гол. Энрике схватил Педро за горло и повалил на газон.

А вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму успокаивал тренер Челси Энцо Мареска. К ним также подскочил Луис Энрике. Но там обошлось без рукоприкладства.