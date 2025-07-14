Драка после финала ЧМ-2025: тренер ПСЖ схватил за горло звезду Челси — видео

14 июля, 00:58
Луис Энрике набросился на Педро (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Лондонцы разгромили парижан (3:0) в финале клубного чемпионата мира.

А после финального свистка на поле началась драка. Что стало ее причиной, пока не известно. Но в ходе потасовки главный тренер ПСЖ Луис Энрике толкнул форварда Челси Жоао Педро, забившего третий гол. Энрике схватил Педро за горло и повалил на газон.

https://twitter.com/WolfRMFC/status/1944506756400304409

А вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму успокаивал тренер Челси Энцо Мареска. К ним также подскочил Луис Энрике. Но там обошлось без рукоприкладства.

Мареска и Энрике также что-то не поделили (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)
