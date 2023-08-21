«Это просто отвратительно». В Испании разгорелся скандал после страстного поцелуя главы Федерации футбола с игроком сборной — видео
Рубиалеса обвинили в сексистском поведении (Фото:Скриншот видео)
После финала женского чемпионата мира между Испанией и Англией (1:0) произошел скандальный эпизод.
Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы одну из футболисток сборной Испании — 33-летнюю Дженни Эрмосо, что вызвало шквал возмущения, сообщает CNN.
Функционера обвинили в сексистском поведении.
«Это просто отвратительно», — написал журналист испанской газеты El Confidencial Альберто Ортега.
«Это вершина карьеры футболистки, и это наносит тяжелые эмоциональные нагрузки», — пишет журналист Daily Mirror Колин Миллар.
Представитель партии SUMAR в парламенте Марта Луис призвала Рубилаеса подать в отставку: «Такое сексистское поведение в отношении Эрмосо недопустимо и позорно».
Не менее жесткую оценку Рубиалес получил и от министр равенства Испании Ирены Монтеро: «Давайте не будем считать фактом, что поцелуй без согласия — это что-то, что случается. Это форма сексуального насилия, которой женщины страдают ежедневно и до сих пор остаются незамеченными, и которую мы не можем нормализовать. Это задача всего общества».
Сама Эрмосо, отвечая на вопрос о поступке Рубиалеса, в шутливом тоне заявила, что ей это не понравилось, однако добавила, что у нее с функционером «прекрасные отношения».
«Эх, но мне это не понравилось. Это был абсолютно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости от победы на чемпионате мира», — сказала футболистка.
Рубиалес прокомментировал эпизод так: «Поцелуй с Дженни? Повсюду есть идиоты. Когда у двух людей возникает момент ласки, мы не можем слушать глупости. Мы чемпионы и этого достаточно».
Ранее сообщалось, что сборная Испании стала победительницей Лиги наций.