«Это просто отвратительно». В Испании разгорелся скандал после страстного поцелуя главы Федерации футбола с игроком сборной — видео

21 августа, 12:47
Поделиться:
Рубиалеса обвинили в сексистском поведении (Фото:Скриншот видео)

Рубиалеса обвинили в сексистском поведении (Фото:Скриншот видео)

После финала женского чемпионата мира между Испанией и Англией (1:0) произошел скандальный эпизод.

Читайте также:
«Остановите Путлера». Во время финала женского чемпионата мира болельщик выбежал на поле в футболке в поддержку Украины — фото

Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы одну из футболисток сборной Испании — 33-летнюю Дженни Эрмосо, что вызвало шквал возмущения, сообщает CNN.

Видео дня

Функционера обвинили в сексистском поведении.

«Это просто отвратительно», — написал журналист испанской газеты El Confidencial Альберто Ортега.

«Это вершина карьеры футболистки, и это наносит тяжелые эмоциональные нагрузки», — пишет журналист Daily Mirror Колин Миллар.

Читайте также:

Дарье Савиной не понравилось высказывание Леонида Кучука (Фото:Дарья Савина via Instagram) «Была такая интонация…». Журналистка телеканалов Футбол обвинила главного тренера украинского клуба в сексизме

Представитель партии SUMAR в парламенте Марта Луис призвала Рубилаеса подать в отставку: «Такое сексистское поведение в отношении Эрмосо недопустимо и позорно».

Не менее жесткую оценку Рубиалес получил и от министр равенства Испании Ирены Монтеро: «Давайте не будем считать фактом, что поцелуй без согласия — это что-то, что случается. Это форма сексуального насилия, которой женщины страдают ежедневно и до сих пор остаются незамеченными, и которую мы не можем нормализовать. Это задача всего общества».

Сама Эрмосо, отвечая на вопрос о поступке Рубиалеса, в шутливом тоне заявила, что ей это не понравилось, однако добавила, что у нее с функционером «прекрасные отношения».

«Эх, но мне это не понравилось. Это был абсолютно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости от победы на чемпионате мира», — сказала футболистка.

Рубиалес прокомментировал эпизод так: «Поцелуй с Дженни? Повсюду есть идиоты. Когда у двух людей возникает момент ласки, мы не можем слушать глупости. Мы чемпионы и этого достаточно».

https://twitter.com/viquirepublica/status/1693354334593888501?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1693354334593888501%7Ctwgr%5E3a13a810479a61cc63f2af07442a108d2648f102%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fskandal_pislya_finalu_chs_2023_prezident_federatsiyi_futbolu_ispaniyi_potsiluvav_futbolistku_v_gubi__gravchinya_vidreaguvala_n786001%2F

Ранее сообщалось, что сборная Испании стала победительницей Лиги наций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X