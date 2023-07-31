«Мечтаю закончить с Месси». Звездный нападающий планирует перебраться в клуб Дэвида Бекхэма 31 июля, 16:27 Луис Суарес (Фото:REUTERS/Matilde Campodonico)

Бывший форвард Барселоны и Атлетико Мадрид Луис Суарес поделился планами на будущее.

По словам Суареса, они с Месси планировали переехать в США после периода в Барселоне и закончить там карьеру, однако ничего не получилось.

«Мы с Месси мы мечтаем уйти на пенсию вместе. Это то, что мы всегда планировали, когда были в Барселоне. И из года в год я переходил в Атлетико, а он — в ПСЖ. Мы мечтали об этом и говорили об этом, что после Барселоны поедем в США, но тогда ничего не произошло».

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Уругваец также отметил, что до сих пор надеется поиграть с аргентинцем в одном клубе.

«Сейчас он принял решение поехать туда, и из того, что вы видите, Лео выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент эта возможность появится», — сказал Суарес передает Goal.

Напомним, что Месси перебрался в Интер Майами летом этого года. За два матча в футболке американского клуба аргентинец забил три гола и отдал одну голевую передачу.

За клуб Дэвида Бекхэма также выступает Серхио Бускетс, с которым Суарес играл в каталонской команде.

Отметим, что Суарес имеет действующий контракт с Гремио, который истекает зимой 2024-го года.

Ранее новички Интер Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс провели семейный вечер в ресторане вместе с Дэвидом Бекхэмом и его второй половинкой Викторией.