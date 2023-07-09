Умер обладатель Золотого мяча, который прославился в Барселоне и Интере 9 июля, 13:16 Луис Суарес Мирамонтес c Золотым мячем (Фото:ФК Барселона)

В возрасте 88 лет умер бывший испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес.

Футбольный клуб Интер у себя в Twitter сообщил о смерти легендарного полузащитника.

Читайте также: Умер чемпион мира и Европы в составе сборной Германии

Луис Суарес Мирамонтес начинал карьеру в Депортиво, а затем перебрался в Барселону. В составе каталонского клуба он выиграл два титула чемпиона Испании, два Кубка Испании и дважды побеждал в Кубке ярмарок.

Видео дня

После Барселоны испанец перебрался в Интер. В составе итальянского клуба дважды выиграл Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок, а также трижды выигрывал Скудетто.

Напомним, Суарес стал обладателем Золотого мяча в 1960 году. В составе сборной Испании хавбек завоевал титул чемпиона Европы-1964. Карьеру игрока завершил в 1973 году в Сампдории.

Отметим, что Луис Суарес Мирамонтес является единственным испанцем, который выиграл Золотой мяч. Нападающий Реала с испанским гражданством Альфредо ди Стефано, который дважды становился обладателем главной индивидуальной награды, родился в Аргентине.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь во время отпуска попал в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг.