Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Дубль в составе флоридской команды оформил Лионель Месси, по одному голу забили Жорди Альба и Луис Суарес.

Для 38-летнего Суареса этот гол стал юбилейным, 600-м в профессиональной карьере.

Легендарный уругвайский форвард забил на 61-й минуте красивым ударом с лету из-за пределов штрафной площади.

Для 600 голов Суаресу понадобилось 1025 матчей. Больше всего мячей Луис забил за каталонскую Барселону — 198. За сборную Уругвая он отметился 69 голами.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Суарес стал 12-м футболистом в истории, который достиг отметки в 600 голов. Больше всего мячей в активе Криштиану Роналду — 946, вторым идет Месси — 886.

Лучшие бомбардиры в истории по версии IFFHS / Фото: Wikipedia

Добавим, что на протяжении карьеры Суарес становился лучшим бомбардиром чемпионатов Англии, Испании и Нидерландов, дважды выигрывал Золотую бутсу.

