Легенда футбола попал в Книгу рекордов Гиннеса, сыграв матч на самой большой высоте — видео 29 сентября, 16:04 Луиш Фигу завершил карьеру в 2009 году (Фото:Луиш Фигу via Instagram)

Легендарный португальский экс-игрок Реала и Барселоны Луиш Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6166,1 метра.

Фигу и еще семь игроков сыграли импровизированный футбольный матч на борту самолета, где установили небольшое поле.

Читайте также: Легенда сборной Украины установил рекорд в своем последнем матче за национальную команду

Игра проходила в условиях невесомости, а площадка была оборудована канатами и перилами, чтобы футболисты могли перемещаться.

Видео дня

Все участники матча попали в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте».



Ранее сообщалось, что уругвайский футболист Себастьян Абреу попал в Книгу рекордов Гиннеса, сменив более 25 клубов за карьеру.