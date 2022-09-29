Легенда футбола попал в Книгу рекордов Гиннеса, сыграв матч на самой большой высоте — видео

29 сентября, 16:04
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Луиш Фигу завершил карьеру в 2009 году (Фото:Луиш Фигу via Instagram)

Луиш Фигу завершил карьеру в 2009 году (Фото:Луиш Фигу via Instagram)

Легендарный португальский экс-игрок Реала и Барселоны Луиш Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6166,1 метра.

Фигу и еще семь игроков сыграли импровизированный футбольный матч на борту самолета, где установили небольшое поле.

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Игра проходила в условиях невесомости, а площадка была оборудована канатами и перилами, чтобы футболисты могли перемещаться.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Sax9NcXX5DY&ab_channel=GuardianFootball

Все участники матча попали в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте».

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист Себастьян Абреу попал в Книгу рекордов Гиннеса, сменив более 25 клубов за карьеру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Книга рекордов Гиннесса Сборная Португалии

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