Бывший тренер Шахтера официально возглавил команду Криштиану Роналду 6 июля, 16:07 Луиш Каштру (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

Саудовский Аль-Наср официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал Луиш Каштру.

Пресс-служба клуба сообщила о том, что стороны заключили контракт на два года.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023

Португальский специалист заменил на посту Руди Гарсию, который уже работает в Наполи.

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Бывший тренер Шахтера Каштру возглавлял Ботафого с марта 2022 года, а соглашение с клубом действовало до конца 2023 года.

Напомним, Луиш тренировал «горняков» с 2019 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат Украины.

По итогу прошлого сезона Аль-Наср занял второе место в национальном чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец осчастливил болельщика в матче против Боснии.