Бывший тренер Шахтера официально возглавил команду Криштиану Роналду
Луиш Каштру (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)
Саудовский Аль-Наср официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал Луиш Каштру.
Пресс-служба клуба сообщила о том, что стороны заключили контракт на два года.
Португальский специалист заменил на посту Руди Гарсию, который уже работает в Наполи.
Бывший тренер Шахтера Каштру возглавлял Ботафого с марта 2022 года, а соглашение с клубом действовало до конца 2023 года.
Напомним, Луиш тренировал «горняков» с 2019 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат Украины.
По итогу прошлого сезона Аль-Наср занял второе место в национальном чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступает португальский форвард Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что португалец осчастливил болельщика в матче против Боснии.