«Именно с этого все началось». Легендарный Модрич назвал свой самый ценный трофей в Реале

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал, какая победа в составе мадридского Реала является для него самой яркой.

Футболист вспомнил свой первый триумф в Лиге чемпионов 2014 года, когда Реал в десятый раз выиграл турнир, оформив так называемую Десиму.

«Трудно выбрать один момент среди стольких драгоценных, которые я пережил здесь, но я всегда выделяю и буду помнить Десиму, потому что именно с нее, можно сказать, все началось. Она положила начало доминированию последних 12 или 13 лет, что было невероятно — шесть побед в Лиге чемпионов за 10 лет.

Я всегда вспоминаю Десиму, потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально описывает, чем является Реал Мадрид", — цитирует Модрича Marca.

Напомним, Модрич покидает Реал, он продолжит карьеру в составе итальянского Милана.

Хорват выступал за Реал с 2012 года. Он является самым титулованным игроком в истории мадридцев — 28 выигранных трофеев, в том числе шесть побед в Лиге чемпионов. В 2018 году Лука стал обладателем Золотого мяча.