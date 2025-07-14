Обладатель Золотого мяча подписал контракт с Миланом после 13 лет в Реале

Об этом сообщает официальный сайт «россонери».

Контракт 39-летнего Модрича с Миланом рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один год.

По информации СМИ, годовая зарплата Модрича составит 3,5 миллиона евро без учета бонусов.

Модрич провел в Реале 13 сезонов, в течение которых сыграл 597 матчей и забил 43 гола. С мадридцами он выиграл 28 трофеев — в частности, шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

Полуфинальный матч Клубного ЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом (4:0) стал последним для Модрича в составе мадридцев.