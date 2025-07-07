«Прибудет в августе». Тренер подтвердил переход обладателя Золотого мяча в Милан

Лука Модрич выступает за Реал с 2012 года (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри заявил, что легенда Реала и сборной Хорватии Лука Модрич присоединится к «россонери» .

По словам наставника Милана, Модрич прибудет в расположение клуба в августе, сообщает Tribal Football.

«Мы ждем прибытия Модрича… Впереди Клубный чемпионат мира, он прибудет в августе. Это важный и чрезвычайный игрок, который не нуждается в представлении», — сказал Аллегри.

Модрич провел в Реале 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы Мартин Субименди перешел в лондонский Арсенал за 65 миллионов евро.