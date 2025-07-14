Экс-игрок мадридского Реала Лука Модрич в ближайшее время официально станет игроком итальянского Милана .

В соцсети X появились кадры с 39-летним хорватским полузащитником в миланском аэропорту.

Ожидается, что уже в ближайшее время он подпишет однолетний контракт с «россонери».

Модрич провел в Реале 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

Полуфинальный матч Клубного ЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом (4:0) стал последним для Модрича в составе мадридцев.

Ранее главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подтвердил, что Модрич станет игроком «россонери».