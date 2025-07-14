Легенда Реала прибыл в Италию перед переходом в новый клуб — видео
Лука Модрич (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)
Экс-игрок мадридского Реала Лука Модрич в ближайшее время официально станет игроком итальянского Милана.
В соцсети X появились кадры с 39-летним хорватским полузащитником в миланском аэропорту.
Ожидается, что уже в ближайшее время он подпишет однолетний контракт с «россонери».
Модрич провел в Реале 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.
Полуфинальный матч Клубного ЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом (4:0) стал последним для Модрича в составе мадридцев.
Ранее главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подтвердил, что Модрич станет игроком «россонери».