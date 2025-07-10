Полуфинальный матч Клубного ЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом (4:0) стал последним для хорватского полузащитника Луки Модрича в составе мадридцев.

На 64-й минуте матча Модрич вышел на поле вместо Джуда Беллингема, получив возможность прощаться с болельщиками «сливочных».

Этот матч стал для Луки шестым и последним на турнире, поскольку Реал не сумел выйти в финал.

В сезоне-2024/25 Модрич провел 63 поединка, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.

Модрич провел в Реале 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Модрич продолжит карьеру в Милане. Главный тренер Массимилиано Аллегри подтвердил эту информацию.