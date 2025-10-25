Легендарный Модрич подарил каждому игроку Милана новый iPhone при одном условии

Лука Модрич летом этого года на правах свободного агента перешел из Реала в Милан (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)

Форвард Милана Сантьяго Хименес рассказал интересную историю о полузащитнике Луке Модриче, который летом подписал контракт с Россонери на один сезон с опцией продления еще на год.

Хименес заявил, что 40-летний хорват отказался от посвящения в команде — исполнения любой песни. Вместо этого Лука решил подарить каждому одноклубнику новенький iPhone, чтобы публично не петь.

«Мы зашли в раздевалку, и у каждого на сиденье лежал новый телефон. Обычно новичкам приходится петь перед командой… Но он вместо этого решил купить нам всем телефоны», — цитирует Хименеса InstaTroll Football.

Отметим, предыдущие 13 сезонов Модрич провел в составе Реала, где стал легендой клуба. За Королевский клуб он провел 597 матчей и забил 43 гола. В общем выиграл 28 командных трофеев и получил Золотой мяч в 2018 году.

В сентябре 40-летний Модрич установил уникальное достижение, забив гол в Италии.

