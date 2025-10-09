«Штаны Шакила О’Нила?». Модрич высмеял стиль бывшего одноклубника перед матчами за сборную Франции — фото
Лука Модрич (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)
Полузащитник Милана и сборной Хорватии Лука Модрич пошутил над экс-одноклубником по Реалу Эдуарду Камавингой.
Камавинга поделился в Instagram фотографией своего прибытия в расположение сборной Франции и поразил фанатов смелым стилем.
Не упустил возможности подколоть француза и Модрич.
«Штаны Шакила О’Нила?» — пошутил хорват в комментариях, намекая на легендарного баскетболиста, рост которого достигает 216 см.
Франция — соперник Украины в отборе на ЧМ-2024. В сентябре французы обыграли «сине-желтых» со счетом 2:0. 10 октября Франция сыграет с Азербайджаном, а 13-го встретится с Исландией.
