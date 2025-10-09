Полузащитник Милана и сборной Хорватии Лука Модрич пошутил над экс-одноклубником по Реалу Эдуарду Камавингой.

Камавинга поделился в Instagram фотографией своего прибытия в расположение сборной Франции и поразил фанатов смелым стилем.

Не упустил возможности подколоть француза и Модрич.

«Штаны Шакила О’Нила?» — пошутил хорват в комментариях, намекая на легендарного баскетболиста, рост которого достигает 216 см.

Фото: Эдуарду Камавинга/Instagram

Франция — соперник Украины в отборе на ЧМ-2024. В сентябре французы обыграли «сине-желтых» со счетом 2:0. 10 октября Франция сыграет с Азербайджаном, а 13-го встретится с Исландией.

Ранее сообщалось, что ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети.