Сменил спортивное гражданство. Сын Зидана получил дебютный вызов в африканскую сборную

Вратарь испанской Гранады Люка Зидан впервые получил вызов в национальную команду Алжира на матчи квалификации на чемпионат мира 2026 года.

В сентябре этого года сын легендарного Зинедина Зидана Лука, ранее выступавший за молодежные сборные Франции, официально сменил спортивное гражданство.

Дебют голкипера может состояться уже в октябрьских поединках отбора на мундиаль против Сомали (9 октября) и Уганды (14 октября).

Отметим, что Люка имеет алжирские корни — еще в 1953 году семья Зидана переехала из Африки во Францию.

Карьеру вратарь начинал в мадридском Реале, после чего играл за Расинг, Райо Вальекано и Эйбар. В 2024 году он перебрался в Гранаду, которая выступает в Сегунде — втором дивизионе чемпионата Испании.

Сейчас Алжир возглавляет группу G в отборе на ЧМ-2026, набрав 19 очков в восьми турах.

Ранее стало известно, какую сборную Зидано возглавит после ЧМ-2026.