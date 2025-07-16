Реал объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов после 18 лет в команде

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Испанский игрок присоединился к академии Реала в 2007 году в 16 лет и дебютировал в первой команде в сентябре 2015-го.

За 10 сезонов в главной команде Васкес сыграл 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: 5 Кубков Европы, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 Лиги чемпионов, 1 Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании.

Реклама

17 июля Реал организует прощальную встречу с игроком в Мадриде. На мероприятии будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

«Лукас Васкес является образцовым олицетворением ценностей Реала, благодаря чему стал одним из самых любимых игроков для наших болельщиков. Его фигура символизирует упорный труд, выносливость, скромность и победный дух — черты, которые являются ключевыми для достижения успеха в этой футболке. Это футболист, который получил любовь и признание всех мадридистов. Реал — это его дом, и таким он будет оставаться всегда», — сказал Перес

Ранее сообщалось, что легенда Реала Лука Модрич перешел в Милан.