«Тело не взаимодействует с головой». Двухкратный чемпион Украины в составе Динамо завершил карьеру в 31 год 19 ноября, 19:35 Теодорчик — двукратный чемпион Украины (Фото:Лукаш Теодорчик via Instagram)

31-летний экснападающий киевского Динамо и сборной Польши Лукаш Теодорчик решил завершить карьеру футболиста.

Об этом сообщает Łączy nas piłka.

Теодорчик также опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором объяснил свое решение повесить бутсы на гвоздь, добавив фото с приехавшим к финишу автомобилем.

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«Последние несколько лет выглядели не так, как я хотел, я проводил больше времени в кабинетах, чем на поле. Пробовал, сражался, но тело не взаимодействует с головой, характером и не хочет выкладываться на 100%. Когда я не могу сделать все возможное, я не начинаю, поэтому я должен закончить», — написал Теодорчик.

В течении карьеры Теодорчик играл за Полонию, Лех, Андерлехт, Удинезе, Шарлеруа, киевское Динамо, а последним его клубом была итальянская Виченца.

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Польский форвард завоевал немало титулов, среди которых два чемпионства Украины и победы в Кубке и Суперкубке Украины.

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может завершить карьеру в конце этого сезона.

