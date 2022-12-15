«Мне просто страшно становится». Белорусский диктатор Лукашенко остался недоволен отсутствием своей сборной на ЧМ-2022 — видео 15 декабря, 14:56 Лукашенко назвал положение дел в белорусском футболе ужасающим (Фото:Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко остался недоволен отсутствием сборной своей страны на чемпионате мира по футболу-2022.



«Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, — мне просто страшно становится", — заявил Лукашенко.

Видео дня

Также белорусский диктатор назвал положение дел в футболе своей страны ужасающим.

Сборная Беларуси не смогла пробиться на ЧМ-2022, финишировав последней в своей отборочной группе после национальных команд Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии.

Ранее определились финалисты чемпионата мира в Катаре. Ими стали аргентинцы, разгромившие хорватов, и французы, обыгравшие марокканцев.