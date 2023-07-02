«Какое уважение может быть к этому человеку?» Экс-наставник Динамо рассказал, как Лукашенко уничтожает белорусский язык 2 июля, 16:43 Хацкевич признался, что не владеет белорусским языком (Фото:ФК Динамо)

Бывший футболист и главный тренер киевского Динамо белорус Александр Хацкевич рассказал о проблемах белорусского языка в его родной стране.

По словам Хацкевича, во время правления нынешней власти в Беларуси главным языком в стране стал русский, а диктатор Александр Лукашенко и сам не общается на белорусском языке, сообщает Sportarena.

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Хацкевич добавил, что он также не владеет белорусским языком, поскольку в советские времена в местных школах ему уделялось мало внимания.

«Когда я еще учился в школе, у нас было два урока в неделю — белорусская литература и белорусский язык. Так же два раза в неделю был испанский язык.

Сейчас даже со всех остановок общественного транспорта убираются белорусские названия, а вешаются русские. Идет просто уничтожение белорусского языка.



Президент, который возглавляет страну около 30 лет, не говорит на белорусском языке — о чем мы можем говорить? Какое уважение может быть к этому человеку?



Все белорусское потихоньку нивелируется этой властью. Белорусский язык не национализирован. Все обучение в школах и университетах происходит на русском языке. Это за 30 лет независимости, — рассказал Хацкевич.

В том же интервью Хацкевич признался, что не хотел бы во второй раз возглавить киевское Динамо.