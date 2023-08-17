Игровой вечер. Возлюбленная Лунина поделилась милой фотографией с украинцем и сыном

17 августа, 23:06
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Андрей Лунин с женой Анастасией (Фото:instagram.com/a.nastasica)

Андрей Лунин с женой Анастасией (Фото:instagram.com/a.nastasica)

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин провел вечер с семьей.

Жена украинского футболиста Анастасия в Instagram-stories показала то, как семья проводит отдых.

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Пара играла вместе со своим сыном, а Андрей помогал ему строить башню из кубиков.

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«Наши вечера», — подписала фотографию Анастасия, отметив Лунина.

instagram.com/a.nastasica
Фото: instagram.com/a.nastasica
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Ранее сообщалось, что главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы основного вратаря. Отметим, мадридцы затем объявили о подписании нового голкипера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Лунин

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