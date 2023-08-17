Игровой вечер. Возлюбленная Лунина поделилась милой фотографией с украинцем и сыном
Андрей Лунин с женой Анастасией (Фото:instagram.com/a.nastasica)
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин провел вечер с семьей.
Жена украинского футболиста Анастасия в Instagram-stories показала то, как семья проводит отдых.
Пара играла вместе со своим сыном, а Андрей помогал ему строить башню из кубиков.
«Наши вечера», — подписала фотографию Анастасия, отметив Лунина.
Ранее сообщалось, что главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы основного вратаря. Отметим, мадридцы затем объявили о подписании нового голкипера.