Полуфиналист Лиги чемпионов сделал предложение Реалу по трансферу украинского голкипера — СМИ 26 мая, 20:51 Цей матеріал також доступний українською В Реале Андрей Лунин исполняет роль дублера Тибо Куртуа (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе Вильярреале, который в этом году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, сообщил Dario Sport.

По информации СМИ, Вильярреал уже обратился в Реал с предложением о переходе Лунина.

Отмечается, что Вильярреал не полностью доволен игрой голкиперов команды Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, поэтому хочет усилить эту линию.

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В то же время Лунин получает мало игровой практики в Реале, что могло бы стать дополнительной мотивацией для украинца сменить клуб, который якобы не прочь отпустить вратаря.

Стороны рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что Лунин стал четвертым украинцем, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

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