Полуфиналист Лиги чемпионов сделал предложение Реалу по трансферу украинского голкипера — СМИ
В Реале Андрей Лунин исполняет роль дублера Тибо Куртуа (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе Вильярреале, который в этом году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, сообщил Dario Sport.
По информации СМИ, Вильярреал уже обратился в Реал с предложением о переходе Лунина.
Отмечается, что Вильярреал не полностью доволен игрой голкиперов команды Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, поэтому хочет усилить эту линию.
В то же время Лунин получает мало игровой практики в Реале, что могло бы стать дополнительной мотивацией для украинца сменить клуб, который якобы не прочь отпустить вратаря.
Стороны рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер.
Ранее сообщалось, что Лунин стал четвертым украинцем, вышедшим в финал Лиги чемпионов.
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