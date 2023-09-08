«С этим проблем нет». Лунин назвал главное преимущество Украины над Англией

8 сентября, 19:00
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Андрей Лунин (Фото:УАФ)

Андрей Лунин (Фото:УАФ)

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями перед матчем квалификации на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Лунина, Англия хоть и фаворит, но Украину не стоит списывать со счетов, поскольку за счет бойцовских качеств сине-желтые могут добиться положительного результата.

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«Готовимся, разбираем игру соперника, готовим наш план на матч. Настроение в сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет.

На бумаге сборная Англии — лидер, но это дело такое, все решается на поле. У нас тоже хорошие футболисты, хорошая команда. Считаю, бойцовские качества у нас даже лучше, чем у сборной Англии. Все покажет игра", — сказал Лунин.

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https://www.youtube.com/watch?v=-D9wKMzSDOU&ab_channel=UkrainianAsso%D1%81iationofFootball

Ранее вингер сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что национальная команда собирается победить Англию, а защитник Виталий Миколенко рассказал, что может стать залогом успеха сине-желтых.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024 Андрей Лунин

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