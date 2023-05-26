«Трехочковый». Украинский вратарь Реала ошеломил фанатов точным ударом в баскетбольную корзину — видео

26 мая, 16:34
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Лунин ударом ногой попал в корзину (Фото:Скриншот)

Лунин ударом ногой попал в корзину (Фото:Скриншот)

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин продемонстрировал невероятную технику на одной из тренировок.

Реал опубликовал в Twitter видео с тренировки команды во время которого Лунин ударом ногой с дальней дистанции попал мячом прямо в баскетбольную корзину.

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«Трехочковый», — говорится в описании видео.

Видео дня

https://twitter.com/realmadrid/status/1661779168521232384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1661779168521232384%7Ctwgr%5E77950e9185b7f4c79ce4c542a530068bf1d06bce%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F627772-video-lunin-zabiv-triochkoviy-u-basketbolne-kiltse

Ранее сообщалось, что летом Лунин может покинуть Реал.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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