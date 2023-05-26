«Трехочковый». Украинский вратарь Реала ошеломил фанатов точным ударом в баскетбольную корзину — видео 26 мая, 16:34 Лунин ударом ногой попал в корзину (Фото:Скриншот)

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин продемонстрировал невероятную технику на одной из тренировок.

Реал опубликовал в Twitter видео с тренировки команды во время которого Лунин ударом ногой с дальней дистанции попал мячом прямо в баскетбольную корзину.

«Трехочковый», — говорится в описании видео.

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Ранее сообщалось, что летом Лунин может покинуть Реал.