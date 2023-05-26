«Трехочковый». Украинский вратарь Реала ошеломил фанатов точным ударом в баскетбольную корзину — видео
Лунин ударом ногой попал в корзину (Фото:Скриншот)
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин продемонстрировал невероятную технику на одной из тренировок.
Реал опубликовал в Twitter видео с тренировки команды во время которого Лунин ударом ногой с дальней дистанции попал мячом прямо в баскетбольную корзину.
«Трехочковый», — говорится в описании видео.
Ранее сообщалось, что летом Лунин может покинуть Реал.