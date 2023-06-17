Жертва неопределенности: Реал подпишет нового вратаря, несмотря на судьбу Лунина в команде 17 июня, 19:30 Андрей Лунин (Фото:instagram.com/lunin_andrey)

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин желает продолжить карьеру в мадридском гранде, но столкнется с большей конкуренцией.



Как сообщает Marca, 24-летний футболист все-таки принял решение остаться в испанском клубе, чтобы конкурировать с Тибо Куртуа.

По информации источника, руководство Реала приняло решение подписать нового вратаря независимо от того, уйдет Лунин или нет.

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Главный тренер команды Карло Анчелотти не рассчитывает на украинца, однако тот все равно хочет остаться. Таким образом, он будет третьим вратарем в клубе.

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Действующий контракт Лунина с Реалом действует до лета 2024. Отмечается, что Андрей хочет отработать соглашение до конца.

Напомним, украинец может перебраться в экзотическую лигу.

Ранее сообщалось, что чемпион Португалии намерен приобрести голкипера сборной Украины.