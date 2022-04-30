Футболист сборной Украины отпраздновал победу в чемпионате Испании с национальным флагом — фото

30 апреля, 22:58
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Андрей Лунин (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Андрей Лунин (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин отпраздновал победу в чемпионате Испании с национальным флагом своей страны.

Жена 23-летнего вратаря Анастасия опубликовала в Instagram пару фото. На первом снимке она стояла с мужем, который накрылся украинским флагом.

На втором кадре пара была уже не сама, а перед ними стоял чемпионский кубок.

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«35 недель беременности. 35-я победа Реала», — подписала девушка свой пост.

Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте текущего года. Пара расписалась в Мадриде, а футболист пришел на церемонию в спортивном костюме и кроссовках.

Лунин сделал предложение Анастасии в конце декабря 2019 года, когда на правах аренды защищал цвета Вальядолида.

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Фото Андрей Лунин

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