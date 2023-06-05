Собрала вещи и поблагодарила за сезон. Жена Лунина намекнула на уход украинского вратаря из Реала — фото 5 июня, 14:48 Лунин, вероятно, покинет Реал летом (Фото:Анастасия Лунина via Instagram)

Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, покинет мадридский Реал.

Жена вратаря Анастасия опубликовала фото в Instagram, на котором изображены запакованные коробки, намекая на переезд.

«Теперь моя утренняя рутина выглядит так», — написала Анастасия.



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Фото: Анастасия Лунина via Instagram

Также Анастасия поблагодарила Реал за сезон и опубликовала фото, где она вместе с Андреем на Сантьяго Бернабеу.

«Спасибо за замечательный сезон. Спасибо за теплый прием и вашу любовь», — написала жена футболиста.

Ранее сообщалось, что Лунин может продолжить карьеру в шотландском Селтике.