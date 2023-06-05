Собрала вещи и поблагодарила за сезон. Жена Лунина намекнула на уход украинского вратаря из Реала — фото
Лунин, вероятно, покинет Реал летом (Фото:Анастасия Лунина via Instagram)
Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, покинет мадридский Реал.
Жена вратаря Анастасия опубликовала фото в Instagram, на котором изображены запакованные коробки, намекая на переезд.
«Теперь моя утренняя рутина выглядит так», — написала Анастасия.
Также Анастасия поблагодарила Реал за сезон и опубликовала фото, где она вместе с Андреем на Сантьяго Бернабеу.
«Спасибо за замечательный сезон. Спасибо за теплый прием и вашу любовь», — написала жена футболиста.
Ранее сообщалось, что Лунин может продолжить карьеру в шотландском Селтике.