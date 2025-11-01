«Меня похвалили»: Лунин впервые отреагировал на свое скандальное удаление в Эль Класико
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал эпизод с красной карточкой, которую получил в поединке с Барселоной (2:1) в чемпионате Испании.
В конце встречи между игроками обеих команд вспыхнула стычка, к ней присоединился и Лунин, который сидел в запасе. В итоге рефери показал украинцу красную за то, что тот «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».
По словам Лунина, в команде его действия восприняли положительно.
«Там не было никакой красной, клуб подал апелляцию. Меня только похвалили», — сказал Лунин в интервью Megogo.
Добавим, что апелляцию Реала по удалению Лунина уже отклонили, поэтому голкипер пропустит игру с Валенсией, которая состоится сегодня, 1 ноября.
В нынешнем сезоне украинец еще не провел ни одного официального матча за Реал.
Ранее жена Лунина с юмором отреагировала на его удаление во время Эль Класико.