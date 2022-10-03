Украинский вратарь получил самую низкую оценку в составе Реала за свой первый в сезоне матч чемпионата Испании

3 октября, 11:56
Поделиться:
Лунин пропустил гол, который стоил Реалу победы (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Лунин пропустил гол, который стоил Реалу победы (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин получил худшую оценку в составе «сливочных» за матч 7-го тура чемпионата Испании против Осасуны (1:1) от популярного статистического портала Whoscored.

Лунин пропустил гол на 50-й минуте матча, который стоил Реалу победы.

За свою игру украинец получил оценку 5,9, которая стала самой низкой среди игроков Реала и одной из самых низких в составе обеих команд.

Видео дня

Читайте также:
УЕФА не считает украинского голкипера Реала победителем Лиги чемпионов — СМИ

Худшую оценку, чем Лунин получил только защитник Осасуны Давид Гарсия (5,3), получивший в матче красную карточку.

whoscored.com
Фото: whoscored.com

Для Лунина эта игра стала дебютной в сезоне чемпионата Испании, после того, как основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа получил травму.

Ранее сообщалось о заинтересованности к Лунину со стороны итальянского Наполи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Андрей Лунин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X