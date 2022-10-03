Украинский вратарь получил самую низкую оценку в составе Реала за свой первый в сезоне матч чемпионата Испании 3 октября, 11:56 Лунин пропустил гол, который стоил Реалу победы (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Лунин пропустил гол на 50-й минуте матча, который стоил Реалу победы.

За свою игру украинец получил оценку 5,9, которая стала самой низкой среди игроков Реала и одной из самых низких в составе обеих команд.

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Худшую оценку, чем Лунин получил только защитник Осасуны Давид Гарсия (5,3), получивший в матче красную карточку.

Фото: whoscored.com

Для Лунина эта игра стала дебютной в сезоне чемпионата Испании, после того, как основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа получил травму.

Ранее сообщалось о заинтересованности к Лунину со стороны итальянского Наполи.