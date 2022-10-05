Голкипер сборной Украины дебютирует за Реал в Лиге чемпионов в матче против Шахтера

5 октября, 21:27
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Лунин сыграет против украинской команды (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Лунин сыграет против украинской команды (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в стартовый состав мадридского Реала на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Шахтер можно здесь

Лунин получил шанс сыграть с первых минут за Реал в матче против Шахтера после того, как основной вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа получил травму.

Видео дня

Для украинского голкипера эта игра станет дебютной в карьере в Лиге чемпионов.

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Ранее Лунин вышел в стартовом составе Реал на матч чемпионата Испании против Осасуны, завершившийся вничью 1:1.

Сообщалось, что за этот поединок голкипер сборной Украины получил худшую оценку среди игроков Реала по версии популярного статистического портала Whoscored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер Андрей Лунин

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