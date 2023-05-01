Усиление Бахмутского направления. Лунин приобрел боксерские перчатки Усика и помог ВСУ — фото 1 мая, 15:05 Удалось приобрести два автомобиля для ВСУ (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин приобрел боксерские перчатки Александра Усика на благотворительном аукционе, организованном совместно с футболистом испанского клуба Райо Махадаонда Романом Зозулей.

Об этом Роман Зозуля сообщил в своем аккаунте в Instagram, добавив совместное фото с Луниным.

За вырученные средства от продажи перчаток Усика было приобретено два автомобиля, которые пойдут на помощь ВСУ в самой горячей точке войны.

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«Оказалось, что Лунин давний фанат Александра, так что его ставка стала самой высокой.

На вырученные средства нам удалось приобрести два автомобиля нашим чемпионам на Бахмутское направление", - написал Зозуля.



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