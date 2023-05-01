Усиление Бахмутского направления. Лунин приобрел боксерские перчатки Усика и помог ВСУ — фото
Удалось приобрести два автомобиля для ВСУ (Фото:Роман Зозуля via Instagram)
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин приобрел боксерские перчатки Александра Усика на благотворительном аукционе, организованном совместно с футболистом испанского клуба Райо Махадаонда Романом Зозулей.
Об этом Роман Зозуля сообщил в своем аккаунте в Instagram, добавив совместное фото с Луниным.
За вырученные средства от продажи перчаток Усика было приобретено два автомобиля, которые пойдут на помощь ВСУ в самой горячей точке войны.
«Оказалось, что Лунин давний фанат Александра, так что его ставка стала самой высокой.
На вырученные средства нам удалось приобрести два автомобиля нашим чемпионам на Бахмутское направление", - написал Зозуля.
Ранее Роман Зозуля отреагировал на попадание российской ракеты в многоэтажку в Умани.