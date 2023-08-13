Лунин позитивно высказался о победном старте Реала в новом сезоне — фото 13 августа, 16:18 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вратарь национальной сборной Украины провел весь матч на поле, сумев уберечь свои ворота от пропущенного гола.

После поединка Лунин опубликовал пост в Instagram-stories, в котором подвел итоги противостояния.

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По словам украинца, он рад начать сезон с победы.

«Хороший способ начать сезон. Вперед, Мадрид!» — написал Лунин, добавив несколько фотографий.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в восторге от Лунина в первом матче чемпионата Испании.

Напомним, украинец заменил травмированного Куртуа, который выбыл минимум на шесть месяцев.