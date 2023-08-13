Лунин позитивно высказался о победном старте Реала в новом сезоне — фото
Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин помог своей команде одержать победу над Атлетиком из Бильбао (2:0).
Вратарь национальной сборной Украины провел весь матч на поле, сумев уберечь свои ворота от пропущенного гола.
После поединка Лунин опубликовал пост в Instagram-stories, в котором подвел итоги противостояния.
По словам украинца, он рад начать сезон с победы.
«Хороший способ начать сезон. Вперед, Мадрид!» — написал Лунин, добавив несколько фотографий.
Ранее сообщалось, что Анчелотти в восторге от Лунина в первом матче чемпионата Испании.
Напомним, украинец заменил травмированного Куртуа, который выбыл минимум на шесть месяцев.