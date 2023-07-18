«Хватка за подушку безопасности»: жена Лунина похвасталась горячими снимками с футболистом — фото
Андрей Лунин с возлюбленной (Фото:instagram.com/a.nastasica)
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин наслаждается отдыхом в компании своей возлюбленной.
Жена украинского игрока Анастасия опубликовала пост в Instagram, в котором показала совместный отдых с Андреем.
Пара провела время возле бассейна, а также сделала несколько фотографий.
Подписчики девушки расхвалили Анастасию с Андреем за красочные снимки.
- «Красивые»;
- "Очень прекрасная украинская пара. Счастья вам!";
- «Хватка кипера за подушку безопасности))».
Отметим, что сама девушка написала пост, в котором призналась футболисту в любви: «Я люблю тебя».
Действующий контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Лунин окончательно определился со своим будущим в Реале.
Напомним, жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах.