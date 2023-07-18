«Хватка за подушку безопасности»: жена Лунина похвасталась горячими снимками с футболистом — фото 18 июля, 18:10 Андрей Лунин с возлюбленной (Фото:instagram.com/a.nastasica)

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин наслаждается отдыхом в компании своей возлюбленной.

Жена украинского игрока Анастасия опубликовала пост в Instagram, в котором показала совместный отдых с Андреем.

Пара провела время возле бассейна, а также сделала несколько фотографий.

Видео дня

Фото: instagram.com/a.nastasica

Фото: instagram.com/a.nastasica

Фото: instagram.com/a.nastasica

Подписчики девушки расхвалили Анастасию с Андреем за красочные снимки.

«Красивые»;

"Очень прекрасная украинская пара. Счастья вам!";

«Хватка кипера за подушку безопасности))».

Отметим, что сама девушка написала пост, в котором призналась футболисту в любви: «Я люблю тебя».

Действующий контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лунин окончательно определился со своим будущим в Реале.

Напомним, жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах.