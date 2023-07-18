«Хватка за подушку безопасности»: жена Лунина похвасталась горячими снимками с футболистом — фото

18 июля, 18:10
Поделиться:
Андрей Лунин с возлюбленной (Фото:instagram.com/a.nastasica)

Андрей Лунин с возлюбленной (Фото:instagram.com/a.nastasica)

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин наслаждается отдыхом в компании своей возлюбленной.

Жена украинского игрока Анастасия опубликовала пост в Instagram, в котором показала совместный отдых с Андреем.

Читайте также:
Шикарные формы: Роналду опубликовал откровенный снимок с возлюбленной на яхте — фото

Пара провела время возле бассейна, а также сделала несколько фотографий.

Видео дня

instagram.com/a.nastasica
Фото: instagram.com/a.nastasica
instagram.com/a.nastasica
Фото: instagram.com/a.nastasica
instagram.com/a.nastasica
Фото: instagram.com/a.nastasica

Подписчики девушки расхвалили Анастасию с Андреем за красочные снимки.

  • «Красивые»;
  • "Очень прекрасная украинская пара. Счастья вам!";
  • «Хватка кипера за подушку безопасности))».
Читайте также:
Реакция Лео красноречива: жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже — фото

Отметим, что сама девушка написала пост, в котором призналась футболисту в любви: «Я люблю тебя».

Действующий контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лунин окончательно определился со своим будущим в Реале.

Напомним, жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X