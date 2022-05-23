«100% меня это не устраивает». Футболист сборной Украины выразил недовольство своим положением в европейском топ-клубе
Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари (Фото:Андрей Лунин via Instagram)
Голкипер сборной Украины по футболу Андрей Лунин выразил недовольство своим положением в мадридском Реале.
Такое заявление 23-летний вратарь сделал в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
«С одной стороны, 100% меня не устраивает количество игрового времени. С другой стороны, многие отмечают, и я сам понимаю, что второй вратарь в Мадриде — это высокий уровень, определенное достижение.
Попасть в эту команду, закрепиться, какие-то игры играть, выигрывать трофеи. Но я не говорю, что меня это устраивает и я доволен. Недоволен. Достиг Мадрида — выполнено, но хочется двигаться дальше", — сказал Андрей.
Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. Его трансфер обошелся «сливочным» в 8,5 млн евро.
В нынешнем сезоне украинец сыграл на клубном уровне четыре матча и пропустил четыре мяча. Его контракт с Реалом рассчитан до лета 2024 года.
Сообщалось, что подписать Лунина хочет английский Ливерпуль.
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