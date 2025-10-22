В матче ПСЖ против Байера футболист дважды привез пенальти и покинул поле уже на 37-й минуте. На игру парижан это существенно не повлияло — немцы также остались в меньшинстве, а поединок завершился разгромом 7:2 в пользу команды Луиса Энрике.

Забарный — не первый украинец, который видел перед собой красный свет в руках арбитра в самом престижном клубном турнире Европы.

Сергей Мизин (Динамо — Барселона, 3:1 / Бавария — Динамо, 1:0)

Осенью 1994 года киевское Динамо встретилось с Барселоной в 1/16 финала Лиги чемпионов. В домашнем матче киевляне одержали победу со счетом 3:1. Интересно, что уже на 20-й минуте Сергей Мизин получил красную карточку. После этого каталонцы сравняли счет, однако команда Михаила Фоменко все же вырвала победу благодаря дублю Виктора Леоненко.

В ответном матче в Испании Динамо уступило 1:4 и вылетело из турнира.

Через год киевляне пробились в групповой этап, где их соперниками стали ПСЖ, Бавария и московский Спартак. Во втором туре Динамо минимально проиграло мюнхенцам (0:1), а Мизин за пять минут получил два предупреждения и покинул поле еще в конце первого тайма.

Владислав Ващук (Спартак — Динамо, 1:0)

В том же сезоне 1994/95 Динамо дважды встречалось с принципиальным соперником еще со времен СССР — московским Спартаком. В Киеве украинцы одержали феерическую победу 3:2, однако в Москве потерпели минимальное поражение.

В концовке того матча защитник Динамо Владислав Ващук получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 86-й минуте.

В том сезоне команда Йожефа Сабо заняла последнее место в группе, набрав лишь три очка.

Олег Лужный (Шальке — Арсенал, 3:1)

Легенда сборной Украины всегда отличалась харизмой на поле. Возможно, именно это привлекло внимание скаутов лондонского Арсенала, куда он перешел из киевского Динамо летом 1999 года за 2,75 миллиона евро.

В сезоне 2001/02 Лужный вышел в стартовом составе Арсенала на матч группового этапа Лиги чемпионов против Шальке. Уже на 17-й минуте у украинца сдали нервы — он отмахнулся от соперника, после чего толкнул его на газон. За этот эпизод Лужный получил прямую красную карточку, а Арсенал проиграл матч со счетом 1:3.

Анатолий Тимощук (Селтик — Шахтер, 1:0)

Тимощук, который предал Украину и ныне живет в России, десять лет защищал цвета донецкого Шахтера. Именно в составе команды из Донбасса он дебютировал в Лиге чемпионов и получил свою первую красную карточку в турнире.

Это произошло в сезоне 2004/05. Тогда Шахтер попал в группу с Миланом, Барселоной и Селтиком. Против шотландцев дончане вели борьбу за попадание в Кубок УЕФА. В конце концов это удалось — «горняки» набрали шесть очков, а Селтик — пять. Однако поражение в Глазго в четвертом туре (0:1) фактически лишило украинцев шансов побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В первом тайме того матча Тимощук получил прямую красную карточку за фол последней надежды — и фактически оставил Шахтер без шансов на камбэк.

Александр Алиев (Арсенал — Динамо, 1:0)

В сезоне 2008/09 Динамо дошло до полуфинала Кубка УЕФА, где уступило Шахтеру, который в итоге выиграл турнир. Такое достижение стало возможным благодаря «вылету» киевлян из группы Лиги чемпионов — они заняли третье место, набрав восемь очков в квартете с Порту, Арсеналом и Фенербахче.

В пятом туре группового этапа Динамо минимально уступило Арсеналу (0:1). Лондонцы забили на 87-й минуте, а уже через две минуты Александр Алиев получил вторую желтую карточку. Украинец оттолкнул арбитра, пытаясь быстрее исполнить штрафной удар, и был удален с поля.

Алиев толкнул судью / Фото: ФК Динамо Киев

Александр Кучер (Бавария — Шахтер, 7:0)

В сезоне 2014/15 донецкий Шахтер занял второе место в группе Лиги чемпионов с Порту, Атлетиком и БАТЭ. В 1/8 финала жребий свел «горняков» с Баварией. Первый матч во Львове завершился нулевой ничьей, но в Мюнхене хозяева победили Шахтер со счетом 7:0.

Впрочем, разгрома можно было избежать, если бы не раннее удаление Александра Кучера. Уже на третьей минуте защитник сбил Марио Гетце в штрафной площадке и увидел перед собой прямую красную карточку. С пенальти, назначенного после этого фола, Бавария открыла счет — и началось настоящее уничтожение.

Тарас Степаненко (Реал — Шахтер, 4:0)

После сокрушительного поражения от Баварии следующую еврокампанию Шахтер начал с еще одного болезненного результата — 0:4 на Сантьяго Бернабеу.

Реал полностью контролировал игру, и уже на 30-й минуте Карим Бензема открыл счет. Вскоре Тарас Степаненко получил первое предупреждение, а в начале второго тайма увидел перед собой еще один «горчичник» и был удален с поля.

После этого Криштиану Роналду оформил хет-трик, окончательно уничтожив надежды Шахтера на положительный результат.

