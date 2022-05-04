«Подонки сбросили бомбы на мой родной город». Нападающий сборной Украины отреагировал на обстрелы Львова
Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)
Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на ракетный обстрел российскими оккупантами Львова, откуда он родом.
Яремчук опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, прикрепив фото пожара на одной из электростанций Львова.
«Эти подонки сбросили бомбы на мой родной город», — написал Яремчук.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук встретился с украинскими переселенцами в Португалии.
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