«Подонки сбросили бомбы на мой родной город». Нападающий сборной Украины отреагировал на обстрелы Львова 4 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на ракетный обстрел российскими оккупантами Львова, откуда он родом.

Яремчук опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, прикрепив фото пожара на одной из электростанций Львова.

«Эти подонки сбросили бомбы на мой родной город», — написал Яремчук.







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Фото: Роман Яремчук via Instagram

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук встретился с украинскими переселенцами в Португалии.

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