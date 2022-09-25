Львов в меньшинстве на последних минутах одержал первую победу в украинской Премьер-лиге — видео

25 сентября, 21:24
Поделиться:
Львов с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Минай)

Львов с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Минай)

Львов на выезде победил Минай со счетом 1:0 в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч для Львова развивался не по лучшему сценарию, поскольку уже на 40-й минуте защитник львовян Михаил Шишка получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, и оставил свою команду в меньшинстве.

Видео дня

Однако Минай не сумел воспользоваться численным преимуществом, а в компенсированное время пропустил гол, ставший для Львова победным.

Для Львова эта победа стала первой в сезоне украинской Премьер-лиги.

Минай — Львов 0:1
Гол: Васильев, 90+1
Удаление: Шишка, 40 (Львов)

https://www.youtube.com/watch?v=2mcqTD7Csqg&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Минай обыграл Ингулец (2:1), а Львов проиграл Динамо (0:1).

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Львов ФК Минай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X