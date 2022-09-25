Львов в меньшинстве на последних минутах одержал первую победу в украинской Премьер-лиге — видео
Львов с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Минай)
Львов на выезде победил Минай со счетом 1:0 в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.
Однако Минай не сумел воспользоваться численным преимуществом, а в компенсированное время пропустил гол, ставший для Львова победным.
Для Львова эта победа стала первой в сезоне украинской Премьер-лиги.
Минай — Львов 0:1
Гол: Васильев, 90+1
Удаление: Шишка, 40 (Львов)
Турнирная таблица
В предыдущем туре Минай обыграл Ингулец (2:1), а Львов проиграл Динамо (0:1).
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