Львов в меньшинстве на последних минутах одержал первую победу в украинской Премьер-лиге — видео 25 сентября, 21:24 Львов с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Минай)

Львов на выезде победил Минай со счетом 1:0 в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч для Львова развивался не по лучшему сценарию, поскольку уже на 40-й минуте защитник львовян Михаил Шишка получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, и оставил свою команду в меньшинстве.

Видео дня

Однако Минай не сумел воспользоваться численным преимуществом, а в компенсированное время пропустил гол, ставший для Львова победным.

Для Львова эта победа стала первой в сезоне украинской Премьер-лиги.

Минай — Львов 0:1

Гол: Васильев, 90+1

Удаление: Шишка, 40 (Львов)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Минай обыграл Ингулец (2:1), а Львов проиграл Динамо (0:1).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.