Клуб украинской Премьер-лиги распустит команду после завершения сезона — СМИ 3 июня, 11:15 ФК Львов занял последнее место в УПЛ (Фото:ФК Львов)

Львов, несмотря на предыдущие прогнозы, таки поедет на матч с Колосом в последнем туре украинской Премьер-лиги, после чего распустит команду, сообщает Sport Arena.

По информации СМИ, после завершающего поединка сезона футболисты получат статус свободных агентов.

Отмечается, что Львов задолжал футболистам часть зарплаты за апрель и пока неизвестно, как клуб собирается решить этот вопрос.

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Ранее футболистов Львова попросили забрать все вещи с клубных баз и команду покинули несколько бразильских игроков.

Перед этим Львов досрочно занял последнее место в турнирной таблице УПЛ, потеряв шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что симферопольская Таврия второй раз в истории объявила о прекращении существования в связи со сложной ситуацией из-за вторжения России в Украину.